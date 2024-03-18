Росія втратила вже понад 430 тисяч солдатів убитими: деталі від Генштабу

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 18 березня склали 431 550 осіб. Протягом минулої доби знищено та поранено ще 810 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько (+810) осіб

танків - 6809 (+19)

бойових броньованих машин - 13014 (+17)

артилерійських систем - 10668 (+34)

РСЗВ - 1017

засобів ППО - 720

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8308 (+36)

крилатих ракет - 1922

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 14141 (+68)

спеціальної техніки - 1731 (+8)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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