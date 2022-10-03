Росія втратила вже понад 60 тис. солдат: ЗСУ за добу знищили ще 320 осіб

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України ліквідували вже понад 60 тис. окупантів.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії Росії станом на 3 жовтня становить 60 430 тис. За добу ліквідовано ще 320 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2380 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од;

артилерійських систем – 1405 (+0) од;

РСЗВ – 338 (+1) од;

засоби ППО ‒ 176 (+0) од;

літаків – 265 (+1) од;

гелікоптерів – 228 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки окупантів в районі восьми населених пунктів.

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