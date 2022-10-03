Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія втратила вже понад 60 тис. солдат: ЗСУ за добу знищили ще 320 осіб

Дата публікації
Перегляди
919
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія втратила вже понад 60 тис. солдат: ЗСУ за добу знищили ще 320 осіб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України ліквідували вже понад 60 тис. окупантів.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії Росії станом на 3 жовтня становить 60 430 тис. За добу ліквідовано ще 320 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2380 (+3) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од; 
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од; 
  • РСЗВ – 338 (+1) од; 
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од;
  • літаків – 265 (+1) од; 
  • гелікоптерів – 228 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки окупантів в районі восьми населених пунктів.

Читайте також:

Чи приймуть Україну пришвидшено до НАТО? Що з підписанням безпекового договору? | Ігор Жовква

Чи приймуть Україну пришвидшено до НАТО? Що з підписанням безпекового договору? | Ігор Жовква

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація