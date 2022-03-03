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Росія втратила зв'язок з понад 8 тисячами своїх солдатів – Данілов

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Росія втратила зв'язок з понад 8 тисячами своїх солдатів – Данілов

За даними Міноборони України, від початку війни загинуло приблизно 5710 російських окупантів.

Станом на 2 березня керівництво РФ немає звʼязку з приблизно 8 тисячами своїх солдатів, з яких 6 тисяч вважаються загиблими у війні з Україною.

Про в ефірі 1+1 під час спільного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. 

"Це не означає, що всі вони загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч, інші ще десь блукають", - сказав Данілов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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