Росія втратила зв'язок з понад 8 тисячами своїх солдатів – Данілов

Росія втратила зв'язок з понад 8 тисячами своїх солдатів – Данілов

За даними Міноборони України, від початку війни загинуло приблизно 5710 російських окупантів.

Станом на 2 березня керівництво РФ немає звʼязку з приблизно 8 тисячами своїх солдатів, з яких 6 тисяч вважаються загиблими у війні з Україною.

Про в ефірі 1+1 під час спільного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Це не означає, що всі вони загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч, інші ще десь блукають", - сказав Данілов.