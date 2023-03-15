Росія вважає, що санкції Заходу “застрахували” країну від банківської кризи - ЗМІ

Росія настільки відрізана від міжнародної фінансової системи, що Кремль вважає, що санкції Заходу “застрахували” країну від банківської кризи.

У Кремлі заявили, що банківська криза в США не вплине на Росію. Там вважають, що РФ “застрахована” від економічного краху.

Про це пише Yahoo.

Як зазначається, зараз Росія настільки відрізана від світової фінансової системи, що Кремль вважає, що на неї не вплине крах банку Кремнієвої долини.

"Наша банківська система має певні зв'язки з деякими сегментами міжнародної фінансової системи, але в основному знаходиться під незаконними обмеженнями з боку колективного Заходу. Ми певною мірою застраховані від негативного впливу кризи, яка зараз розгортається за кордоном", - заявив у вівторо речник Кремля Дмитро Пєсков.

Росія — як і більша частина світу — зіткнулася з кредитною кризою через наслідки іпотечної кризи в США в 2008 році, що зрештою призвело до світової фінансової кризи.

Коли країна оговталася від рецесії, вона почала працювати над своєю великою метою зробити Москву глобальним фінансовим центром. Але тепер ця мрія зруйнована Росією під широкими санкціями.

Окремо додамо, що міжнародні банки та бухгалтерські гіганти вийшли з Росії або працюють над виходом через війну в Україні. Через два дні після вторгнення деяким російським банкам також було заборонено користуватися SWIFT.

Нагадаємо, що обмежувальні заходи проти РФ подовжені до 31 липня і спрямовані проти окремих секторів економіки.

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