Росія ввечері 7 червня обстріляла житловий район Харкова: є жертви

Окупаційна російська армія продовжує обстрілювати Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та трьох поранених.

Ввечері 7 червня російські війська, які вже понад 100 днів продовжують війну проти України, обстріляли Харків. Одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.

Про це під час телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, був обстріляний один із житлових районів Харкова.

"Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки маємо інформацію про трьох поранених. Обстріли Харкова не припиняються. І вранці були обстріли, російський агресор не залишає Харків у спокої, постійно тримає людей у напрузі", — розповів Терехов.

Він додав, що наразі на місці трагедії працюють рятувальники, надають допомогу постраждалим.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей, ще як мінімум 6 - отримали поранення.

"Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється. Обстріли сьогодні ще можуть продовжитися. Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе! Неспроможний воювати проти ЗСУ ворог намагається затероризувати мирних харків'ян", - написав Синєгубов в Telegrame.

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