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Росія ввечері запустила по Україні 5 ракет: у ЗСУ розповіли, скільки цілей вдалося збити

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Росія ввечері запустила по Україні 5 ракет: у ЗСУ розповіли, скільки цілей вдалося збити

Фото: defence-ua.com

Російські окупанти ввечері, 28 вересня, збили над Україною 4 ракети з 5, які запустили росіяни.

Окупанти випустили по Україні 5 авіаційних ракет Х-59, 4 з яких вдалося збити. 

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н. п. Синельникове", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також Росія ввечері 28 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетну атаку підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2874
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