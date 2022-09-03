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Росія вже 5 днів активно перекидає до Криму техніку і війська

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Росія вже 5 днів активно перекидає до Криму техніку і війська

Фото: Getty Images

Росія вже протягом п’яти днів активно перекидає свою військову техніку та солдат до окупованого Криму – як залізницею, так і автотранспортом.

Чимало російських військ наразі зосереджено на півночі та заході Криму.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на інтерв’ю очільника Ескендера Барієва для ТРК "Київ".

"У Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", – розповів Барієв.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, щойно буде нагода, ЗСУ завдадуть удари по Кримському мосту, яким Росія підживлює своє угруповання на півдні України.

Зауважимо, що Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для кримського населення з Запоріжжя, Кривогу Рогу та Одеси.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
811
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