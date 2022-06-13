Росія вже 60 днів хоче захопити місто: Арестович про ситуацію в Сєвєродонецьку

Російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк.
Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої.
Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Росія вже 60 днів намагається захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті стрімко змінюється. Там тривають вуличні та позиційні бої. Про ситуацію в Сєвєродонецьку потрібно судити виходячи з того, що відбувається довкола міста. Там є героїчне Метьолкіне. І там наші дали окупантам на горіхи. Це доводить те, що ситуація в Сєвєродонецьку контрольована. Росіяни відвели з цього міста свої війська, там перебувають в основному мобілізовані з "Л/ДНР". Окупанти намагаються працювати артилерією. Але ми цю тактику знаємо", - сказав Арестович.
Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком та обстрілюють північ.
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