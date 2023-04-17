Росія вже кинула на фронт "штурмові підрозділи": як вони воюють

Загарбники з цих підрозділів скаржаться на погане забезпечення та стару зброю.

Росія на фронті вже почала використовувати "штурмові підрозділи Z", однак такі бійці не надто хочуть воювати, а деякі навіть вже потрапили в український полон.

Про це керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Представник ЗСУ повідомив, що російські окупанти дещо знизили активність у своїх атаках та якість самих бійців дещо падає.

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"Але з'явилися так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди "вагнерівців" в'язнями. Натомість тепер збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим", – описав ситуацію Дмитрашківський.

Він також поінформував, що взяті в полон під Мар'їнкою 15 російських військових виявилися якраз бійцями цих" штурмових підрозділів Z".

Речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що росіяни-члени цих підрозділів скаржаться на погане забезпечення та стару зброю.

"Вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих "вояків" ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", – повідомив Дмитрашківський.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська готуються до можливого контрнаступу ЗСУ та посилюють на півдні артилеристські обстріли, а також свої лінії оборони. Водночас у Бахмуті окупанти продовжують свої наземні атаки як у самому місті, так і на його околицях. При цьому РФ викидає на фронт штрафників, а звичайні сили обережніші. Щодо Луганщини, то там 16 квітня загарбники завдали обмежених наземних ударів на південь від Кремінної.

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