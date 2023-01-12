Росія вже не має цілей у війні: Подоляк заявив, що окупанти "просто будуть вбивати"

Окупанти не можуть програти, бо тоді почнеться процес трансформації і "могилізації" політичного еліти.

Росія вже не має жодних цілей у війні проти України і збирається просто вбивати, наскільки вистачить ресурсної спроможності.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у ефірі "1+1" в межах телемарафону "Єдині новини".

"Зараз війна для Росії зайшла в таку фазу, коли вони воюють заради війни, а не заради якихось конкретних цілей. Тобто нема цілей в цій війні вже. Просто будуть вбивати, вбивати, вбивати, поки в РФ є ресурсна спроможність", – вважає радник керівника ОП.

"Тому що програти вони (росіяни ­– ред.) не можуть – інакше почнеться процес трансформації і "могилізації" політичного еліти. Якщо вони не програють, то треба якось зайти хоча б у Соледар, тобто довести, що вони мають там певний порох у порохівницях", – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що Росія вже перебуває "у стані такого афекту, коли треба просто вбивати людей".

Нагадаємо, напередодні Подоляк запевнив, що війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається.

Щодо цілей ворога, то член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ не досягла у війні проти України тих цілей, які ставила перед собою. Нардеп переконаний, що Москва вже й не зможе "досягти якихось переламних моментів".

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