Росія вже не може здійснювати широкомасштабні наступи — ISW

Кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно.

Російські збройні сили вже не можуть здійснювати широкомасштабні наступи за декількома напрямками.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов наказав перекинули невказану кількість сил з Авдіївського району бойових дій для посилення наступальних операцій навколо Бахмута.

Аналітики впевнені, що цей факт підтверджує тезу про те, що ЗС РФ у нинішньому вигляді не може наступати на кількох напрямках одразу.

Крім того, Кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно. Наразі керівництво РФ проводить заходи, спираючись на часткову мобілізацію, регіональну владу, нову дрібну ПВК, на кшталт "Вагнер". Крім того, здійснюється тиск на державні підприємства, щоб керівництво також брало участь у вербуванні військовослужбовців серед співробітників.

"Кремль виставляє рахунок російській державній енергетичній компанії "Газпром" за її зусилля щодо набору добровольців в окупованій Донецькій області, пропонуючи добровольцям зарплату у розмірі 400 тисяч рублів", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, нинішні зусилля Кремля створять деяку додаткову бойову міць у короткостроковій перспективі, проте опора на фінансове заохочення "добровольців" згодом може спричинити надто серйозні структурні витрати.

Раніше повідомлялося, що Україна відклала свій весняний контрнаступ через погодні умови та витік секретних документів США.

Крім того, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири найважливіші умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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