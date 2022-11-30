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Росія вже понад два тижні не атакує Україну іранськими дронами: в ЗСУ припустили чому

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1893
Час на прочитання
2 хв
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Росія вже понад два тижні не атакує Україну іранськими дронами: в ЗСУ припустили чому

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Ймовірно, країна-агресорка наразі не має можливості отримувати ці безпілотники.

Російські війська вже понад два тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може, й більше, цих іранських БПЛА. Ймовірно, перша партія вже закінчилася", – припустив Ігнат.

Він також поінформував, що Росія випустила по Україні загалом близько 400 безпілотників іранського виробництва, 340 з яких вдалося збити. Загалом країна-агресорка замовила в Тегерану 1740 дронів цього типу.

"Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, тривають процеси політичного характеру. На Близькому Сході зараз непроста ситуація, і на це можуть впливати інші країни", – додав представник Повітряних сил.

Нагадаємо, за оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

На думку військового експерта Петра Черника, те, що Росія вже не атакує масово Україну саме дронами, свідчить про отримання нею не такої вже й великої кількості цих апаратів від Ірану.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1893
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