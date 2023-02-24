Росія вже програла війну: у США заявляють, що Кремль не досягнув військових цілей

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що агресорка Росія вже програла війну, яку розв'язала проти України рік тому.

Про це Салліван сказав в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, хоч би як розвивалися події надалі, але Москва вже програла війну.

"Метою Росії в цій війні було стерти Україну з карти, взяти столицю та знищити Україну, поглинути її. Вони зазнали провалу. Надалі вже не будуть здатні досягти цих цілей", - сказав Салліван під час дискусії.

Також Салліван пообіцяв зробити " все залежне, щоб отримати обладнання та боєприпаси " , які потрібні Україні. Це - 155-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові танкові снаряди та ракети HIMARS.

Він каже, що збільшення боєприпасів - мета не лише США, але й для всіх країн НАТО. Салліван наголошує, що країни докладають "величезних зусиль і ресурсів" для збільшення боєприпасів, але зазначив, що "це не те, що ми можемо зробити одним клацанням пальця".

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін каже, що США вірять, що підготовка та обладнання, які вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти Росії та дозволять силам Києва прорвати російську оборону. За його словами, США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

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