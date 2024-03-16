Росія вже "спалила" тактичні резерви: Світан розповів, на яких напрямках їй вистачить сил наступати

Коли російські окупанти остаточно видихнуться, то залишать для продовження наступу лише два напрямки, зазначив Роман Світан.

Росіяни докладають усіх зусиль, щоб підтримувати наступальний рівень. Водночас українським силам вдалося втримати лінію фронту та змусити ворога "пригальмувати" просування. Російські окупанти зараз витрачають останні ресурси. Коли вони остаточно видихнуться, то залишать для продовження наступу лише два напрямки.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 Каналу".

"Припущення, що ворог нібито може "прорвати фронт" або ж "вийти на Дніпро чи Запоріжжя" – ні про що, тому що окупанти не мають ресурсів для виконання саме таких завдань... У росіяни закінчуються резерви. Свої тактичні резерви вони вже "спалили". Зараз черга оперативних, які вводяться в бій, щоб стабілізувати фронт. Проте вони їх теж "спалять" за декілька тижнів", – пояснив військовий експерт.

Після цього, на думку експерта, росіяни перейдуть до режиму активної оборони. Можливо вони залишать декілька напрямків для просування. Не п'ять–сім напрямків, як було колись, і не три–чотири, як зараз, а усього два напрямки:

перший – в районі Донецька – Авдіївська та Мар'їнська ділянки фронту. Росіяни будуть намагатися відтиснути українські сили до Карловки, Курахового, на відстань 30 кілометрів від Донецька;

другий напрямок – Бахмут, а конкретніше – Часів Яр, адже там є панівна висота, і батареї, які там розташовані, накривають Бахмут. Через це російський гарнізон в місті буде постійно зазнавати втрат, поки ЗСУ буде в Часовому Ярі. Тому окупанти будуть змушені постійно реагувати на цей "подразник".

"Ці два напрямки – Донецьк та Бахмут – залишаться активними, поки Сили оборони не розпочнуть серйозні наступальні дії", – наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що на другу половину 2024 року командування російської окупаційної армії планує два великих наступи, і повідомив, де саме наступатимуть окупанти.

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