Росія вже тиждень не виводить свої ракетоносії в Чорне море — ВМС

Російські кораблі зникли з Чорного та Азовського морів. Їх не виводять на бойове чергування вже сьому добу.

Станом на 14 березня, вже сьому добу поспіль Чорноморський флот Росії не виходить у Чорне море, а в Азовському морі перебуває всього один російський корабель, який охороняє Кримський міст.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільного".

"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", — зазначив він.

Водночас в Азовському морі перебуває один корабель. І той лише охороняє Кримський міст.

"Але це з півночі (корабель охороняє міст — ред.), з півдня — виходить так, що зараз там нікого немає", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, російське військове керівництво вимушене евакуювати ремонтні та логістичні потужності Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до Новоросійська на Кубані.

"Бути в Криму стало занадто небезпечно для них (росіян - ред.). В західній частині Чорного моря так само складно і надто небезпечно. Морські дрони топлять кораблі. Останній приклад це катер "Сергей Котов". До цього був великий десантний корабель "Цезарь Кунников". Відповідно, ми бачимо, що росіяни поступово переносять потужності Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ", - сказав військовий експерт Денис Попович.

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