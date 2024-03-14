Росія вже тиждень не виводить свої ракетоносії в Чорне море — ВМС

Російські кораблі зникли з Чорного та Азовського морів. Їх не виводять на бойове чергування вже сьому добу.
Станом на 14 березня, вже сьому добу поспіль Чорноморський флот Росії не виходить у Чорне море, а в Азовському морі перебуває всього один російський корабель, який охороняє Кримський міст.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільного".
"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", — зазначив він.
Водночас в Азовському морі перебуває один корабель. І той лише охороняє Кримський міст.
"Але це з півночі (корабель охороняє міст — ред.), з півдня — виходить так, що зараз там нікого немає", — додав Плетенчук.
Нагадаємо, російське військове керівництво вимушене евакуювати ремонтні та логістичні потужності Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до Новоросійська на Кубані.
"Бути в Криму стало занадто небезпечно для них (росіян - ред.). В західній частині Чорного моря так само складно і надто небезпечно. Морські дрони топлять кораблі. Останній приклад це катер "Сергей Котов". До цього був великий десантний корабель "Цезарь Кунников". Відповідно, ми бачимо, що росіяни поступово переносять потужності Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ", - сказав військовий експерт Денис Попович.
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