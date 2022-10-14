"Росія вже в атмосфері своєї поразки": Зеленський заявив, що в окупантів немає шансів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки у війні і в окупантів немає шансів її виграти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 14 жовтня.

Очевидно, він прокоментував сьогоднішню пресконференцію президента Росії Володимира Путіна та його відповіді на запитання журналістів.

"Погляньте, який занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе", – оцінив Зеленський.

"Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети і "Шахеди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і всіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", – наголосив президент.

Він також поінформував, що цього дня вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським героям. Загалом з нагоди Дня захисників і захисниць України державними нагородами відзначені 483 бійці. П'ятнадцятьом військовим присвоєно звання Герой України.

Що заявив Путін на пресконференції

Путін сказав, що "лінія зіткнення з Україною – 1,1 тис. км. Охороняти її лише контрактниками неможливо, тому змушені були оголосити мобілізацію". За його словами, на сьогодні мобілізовано 222 тис. росіян.

Російський диктатор також сказав, що зараз немає потреби надалі обстрілювати Україну, а також заявив: "Ми ж не ставимо перед собою завдання знищення України".

У відповідь на запитання про можливість введення військ НАТО до України Путін сказав, що пряме зіткнення Альянсу з російською армією є вкрай небезпечним і може обернутися катастрофою світового масштабу.

А ще очільник Кремля заявив, що не шкодує про розв'язану проти України війну.

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