Росія вже цього року може відкрити пункт базування флоту в Абхазії

Російські окупанти можуть запустити в роботу пункт базування кораблів РФ в Абхазії вже цього року.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, в Абхазії Кремль створює пункт постійного базування кораблів РФ, зокрема тих, які екстрено окупанти прибрали з Криму.

“Угоду про створення пункту постійного базування в Очамчирській бухті було підписано раніше, у жовтні місцева влада розповідала, що порт готовий для використання”, - пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, що російські окупанти не зможуть утримувати Чорноморський флот без Севастополя.

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