Росія вже використала всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ — Буданов

Росіяни дуже бояться втратити Бахмут, тому перекидають туди все нові сили.

Російське командування використало всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ та навіть задіяло ті частини, які були нещодавно сформовані.

Про це в інтерв'ю The WarZone заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Буданов заявив, що однією з цілей операції в району Бахмута було перетягування сил з південного напрямку і це завдання увінчалось успіхом.

"Росіяни нещодавно передислокували туди свої єдині резервні сили – 25 армію, яка була сформована нещодавно і навіть не повністю. Зараз її передислокують приблизно на північ від Бахмута і там збираються закопати", – сказав Буданов.

Він заявив, шо росіяни дуже бояться втратити Бахмут, тому перекидають туди все нові сили, о значно виснажує їхні ресурси на інших напрямках, зокрема на південному.

"Все, що у них було, вже кинуто у вогонь", – наголосив глава ГУР.

За словами Буданова, наразі кістяк російських ПДВ "сидить в обороні й намагається стримати наступ наших угруповань на півдні".

"Раніше там були підрозділи 810 бригади морської піхоти РФ. Цю бригаду було повністю розгромлено, і росіянам її довелося замінювати повітряно-десантними військами", – сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт Іван Киричевський заявив, що американські касетні ракети ATACMS дозволятимуть ЗСУ однією ракетою розбити колону російських військ на марші.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт Олег Жданов заявив, що Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп.

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