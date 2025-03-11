"Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами": тривожна оцінка Ігната

Ворожі атаки дронами та авіацією стають більш технологічними. РФ вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Новини Live".

Для нас це звичайна ціль, наголошує він, але пріоритет — дешеві та ефективні способи знищення.

"Це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки, чи не будуть. Якщо вони будуть залітати, то ми замість КАБів отримаємо ФАБи на голову. У десять разів більше", — наголосив Ігнат.

Тому головне завдання Повітряних сил полягає у тому, щоб не допустити у повітряному просторі російської авіації.

Нагадаємо, після російської атаки на Одесу та область у ніч проти 11 березня рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів. Через низку пожеж у повітря потрапило багато забруднювальних речовин.

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