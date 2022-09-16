Росія вже використовує в Україні бойові безпілотники з Ірану - Повітряні сили ЗСУ

Українські захисники кажуть, що така ціль надзвичайно складна і для того, щоб її збити, потрібні додаткові системи.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Що стосується Ірану, так, є дані, що дійсно російська армія отримує і вже використовує (іранські безпілотники - ред). Ми бачили вже збитий один БПЛА - це "Shahed 136". Це баражуючий боєприпас, фактично дрон-камікадзе. Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна і для збиття саме таких цілей потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібно знову ж таки пильність наших воїнів", - розповів Ігнат.

Він зауважив, що це нова зброя у Росії, в якій вона відчуває велику потребу. На думку Ігната, ворог найімовірніше використовуватиме й інші модифікації іранських дронів у війні з Україною, тож необхідно бути до цього готовими.

"Це нові виклики, і буде адекватне реагування і нові прийоми протидії їм", - запевнив Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ сподівається, що у відповідь на поставки такої зброї з боку Ірану та інших авторитарних країн, демократичний світ відповість новими зразками зброї для України.

Слід зазначити, що баражуючий боєприпас "Shahed 136" – це не високоточна зброя. Імовірно, ефективна дальність польоту "Shahed 136" становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту – 2,5 тис. кілометрів. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому ударний дрон можна почути завчасно. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоросійські окупанти, ймовірно, запускають на території України ударні іранські дрони. Один із них ЗСУ збили неподалік нещодавно звільненого Куп'янська на Харківщині.

Читайте також: