Росія вживає репресії до "інакомислячих" і ростить наступників Павликів Морозових

Що відбувається із суспільством, де не дозволена жодна точка зору, крім кремлівської

У Росії та Білорусі жорстоко переслідують тих, хто в той чи інший спосіб намагається зупинити війну та розправи над цивільним населенням в Україні. Арешти та катування з боку силовиків - щоденна реальність. Та ще огидніше це - доноси, які пишуть цивільні рашисти. Серед них є навіть діти - нащадки Павлика Морозова.

Що відбувається із суспільством, де не дозволена жодна точка зору, крім кремлівської, кілька історій в ТСН.

"В Росії - тоталітарний режим, Росія напала на суверенну державу, якою є Україна, і тому весь цивілізований світ її за це засуджує". Це слова Ірини Ген, вчительки з Пензи, яка пояснила своїм учням, чому Росія стала країною-парією.

"Поки Росія не почне поводитись цивілізованим чином - це буде тривати вічно. Нас нікуди тепер не приймають, тому що ось... світова спільнота здивована, як в цивілізованому світі ось так себе можна поводити", — зазначала Ірина Ген, яка повіряла Росію із Північною Кореє.

Після такої розмови в класі, школярі-восьмикласники донесли на свою вчительку. Щодо неї порушили справу. Їй загрожує до 10 років за новою статтею російського кримінального кодексу, яка за будь-яку незгоду з офіціною версією Кремля передбачає покарання, суворіше, ніж за вбивство.

Нечисленні сміливці, які наважуються публічно закликати зупинити неправедну війну, отримують у відповідь агресивний осуд співвітчизників. От, наприклад, культурна столиця Росії - Петербург, де жінка наважилась спробувати пояснити це місцевим. Та отримала критику, осуд і звинувачення в тому, що їй заплатили.

А в окупованому Севастополі цілий взвод спецпризначенців вламується в квартиру юнака, який порізав колеса на авто з символікою рашистів.

Прицільно стріляли по колінах - так жорстоко у Білорусі лукашенківські поліцаї затримували трьох рейкових партизанів. Молоді чоловіки псували залізничні шафи, щоби завадити російським військовим ешелонам потрапити до України.

У Росії та Білорусі жорстоко переслідують тих, хто намагається зупинити війну

Прикро вражені звірствами окупантів і українські прихильники «русского мира». Ось фрагмент телефонної розмови українки з якимось Сергієм з Росії. «Вони дітей ґвалтують! Я тобі вірила Серьожа, я зненавиділа тих бандеровців, а тепер мені кого ненавидіти?», - чути на записі.

У небезпеці не лише люди. У російському Белгороді перелякані росіяни труять голубів. Бо пропаганда поширила фейк про те, що птахи нібито є біологічною зброєю, націленою саме на росіян.

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