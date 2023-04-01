Росія "взялась" за Авдіївку через провал під Бахмутом: у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Армія Росії веде наступ одразу на чотирьох напрямках, проте не може досягти значного успіху. Окупанти намагаються оточити Авдіївку на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання", - розповіла вона.

Ганна Маляр також зазначила, що загалом ситуація на сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною.

Росія проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно – без успіху.

Крім того, бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України становить 1:10.

Збройні сили України продовжують тримати оборону Бахмута.

У Авдіївці через обстріл загинув 5-місячний малюк, матір якого напередодні благали евакуюватись.

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