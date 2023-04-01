Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія "взялась" за Авдіївку через провал під Бахмутом: у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія "взялась" за Авдіївку через провал під Бахмутом: у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Фото: Командувач Тарнавський

Російські війська намагаються захопити Авдіївку на Донеччині.

Армія Росії веде наступ одразу на чотирьох напрямках, проте не може досягти значного успіху. Окупанти намагаються оточити Авдіївку на Донеччині.   

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання", - розповіла вона. 

Ганна Маляр також зазначила, що загалом ситуація на сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною. 

Росія проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно – без успіху. 

Крім того, бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України становить 1:10.

Збройні сили України продовжують тримати оборону Бахмута.

У Авдіївці через обстріл загинув 5-місячний малюк, матір якого напередодні благали евакуюватись.

Читайте також:

Документальний фільм "Вулиця Яблунська" про звірства росіян у Бучі

Документальний фільм "Вулиця Яблунська" про звірства росіян у Бучі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація