Росія, як і нацисти, здійснює політику винищення всього народу – Кислиця в ООН

Росія, як і нацисти, здійснює політику винищення всього народу – Кислиця в ООН

Кислиця наголосив, що російським окупантам Кремль дозволив вбивати всіх, хто вважає себе українцем.

Росія здійснює політику винищення всього народу, взявши за приклад своїх нацистських попередників.

Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу, повідомляє "Укрінформ".

Кислиця наголосив, що такого розмаху звірств, якого нині зазнають жінки та діти в Україні, не було від закінчення Другої світової війни.

"Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем", — зазначив постпред.

Крім того, Кремль намагається приховати свої воєнні злочини, поширюючи брехню і знищуючи докази. Наприклад, з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл.

"Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами - ред.)", — зауважив Кислиця.

Нагадаємо, що світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії.

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