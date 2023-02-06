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"Росія йде ва-банк": у Зеленського розповіли про "ключовий етап війни"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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4976
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"Росія йде ва-банк": у Зеленського розповіли про "ключовий етап війни"

Фото: Getty Images

Союзники України розуміють, що ЗСУ потрібна зброя.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зараз відбувається ключовий момент у війні Росії проти України. Агресор проводить мобілізацію та просить допомоги у своїх союзників. 

Про це він сказав в етері телемарафону. 

Михайло Подоляк зазначив, що зараз на фронті триває боротьба за ініціативу, а тому РФ проводить мобілізацію та просить про допомогу в Білорусі, Ірану, Еритреї та інших своїх союзників. 

"Сьогодні відбувається ключовий етап, коли триває боротьба, хто володітиме цією ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде ва-банк", - пояснив радник голови Офісу президента. 

Подоляк вважає, що союзники України розуміють, що ЗСУ потрібно більше озброєння певних видів та далекобійних ракет. Проте у Зеленського вважають, що зараз не йдеться про переламний етап війни. 

Нагадаємо, раніше видання Financial Times написало, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом 10 днів, доки Україна не отримала танків від західних партнерів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4976
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