“Росія є стороною війни”: радник Байдена прокоментував можливість мирних переговорів

Росію не можна вважати добросовісною стороною в переговорах, поки у Кремлі вважають, що можуть силою захопити стільки території, скільки хочуть.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван перелічив чотири основні принципи, яких узгоджено дотримується американський уряд щодо можливості проведення Україною мирних переговорів з Російською Федерацією.

Його виступ на брифінгу в неділю, 13 листопада, цитує посольство США в Києві.

По-перше, радник Байдена нагадав заяву президента США про те, що Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. “Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них, ми не будемо їм диктувати”, - повторив головну тезу Салліван.

По-друге, США дотримуються позиції щодо справедливого миру, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які “не є придуманими нами, а закріплені в Статуті ООН”.

“Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив і президент Зеленський”, - уточнив радник Байдена.

По-третє, те, що Росія збільшила свою так звану "анексію" української території, не є ознакою серйозного ставлення до переговорів.

“Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісною стороною у переговорах”, - наголосив Салліван.

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Четвертий елемент, за його словами, це зробити все можливе, включно з оголошеною вчора військовою допомогою, щоб дати можливість Україні опинитися в найкращій можливій позиції на полі бою, а також, щоб, коли Україна ухвалить рішення щодо подальших дій, вона опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.

Джейк Салліван відзначив ще один важливий пункт щодо того, коли Україна буде готова до проведення переговорів.

“Усім зрозуміло на 100 відсотків, що Україна є стороною миру в цьому конфлікті, а Росія є стороною війни. Росія напала на Україну. Якби Росія вирішила припинити воювати в Україні й пішла, це був би кінець війни. Якби Україна вирішила припинити боротьбу і здатися, це був би кінець України”, - підкреслив радник Байдена.

На його думку, всі дискусії у західній пресі з приводу готовності України до переговорів не враховують основний момент: Росія продовжує, навіть упродовж останніх 24 годин, висувати “дивовижні претензії щодо анексованої території — “території Росії”— включаючи територію, яку вони щойно залишили”.

“У цьому контексті наша позиція залишається такою ж, як і була, - це тісні консультації і підтримка президента Зеленського та України. І ця позиція є спільною для всього уряду США”, - резюмував Салліван.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України, а обговорює лише ті питання, які стосуються конкретно двосторонніх відносин.

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