Росія, ймовірно, готує новий наступ на Лиманському напрямку – військовий

Начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Сергій Дібров зазначив, що наразі погодні умови не сприяють активному руху окупантів на Лиманському напрямку. Проте Росія, ймовірно, готується до нового наступу.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Зараз на Лиманському напрямку ситуація трохи спокійніша, ніж звичайно. Це означає, що продовжуються обстріли, спроби штурмувати, але вони не відбуваються від ранку до ночі. Тобто ворог намагається чогось досягнути, але скоріш за все готує новий більш потужний наступ і готує для цього сили. Крім того, погодні умови зараз не дуже сприятливі для того, щоб кудись рухатися і щось намагатися відбити. Тому скоріше все в нас така оперативна кліматична пауза", - розповів військовий.

Дібров додав, що на їхньому напрямку воюють саме регулярна російська армія, контрактники, які проходили відповідну підготовку та перебувають під керівництвом кадрових офіцерів.

"Тому це дійсно серйозний ворог – це не приватні військові компанії, не штрафні роти, батальйони, "Шторм" і так далі. Це та сама друга армія світу класичного її виконання, тобто російські контрактники", - резюмував Сергій Дібров.

Нагадаємо, аналітик BILD вважає, що росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими тижнями (мапа).

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