Росія, ймовірно, не встигла укомплектувати багатоешелоновану оборону на півдні - ISW

Окупанти продовжують розгортати більшу частину своєї бойової потужності в західній частині Запорізькій області.
Ймовірно, що російське командування не укомплектувало глибоко багатоешелоновану оборону на півдні України. Про це свідчить наявність підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії під Токмаком.
Це припускають американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
"25 і 26 вересня російські джерела повідомили, що підрозділи 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку брали участь у перепалці з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку. Наявність підрозділів 70-го та 71-го мотострілецьких полків у Токмаку свідчить про те, що російські війська розгорнули підрозділи цих полків на всій багатоешелонованій обороні між поточною лінією фронту та Токмаком", - йдеться у повідомленні.
Аналітики допускають, що окупанти продовжують розгортати більшу частину своєї бойової потужності в західній частині Запорізькій області на безпосередній лінії фронту. Розгортання 70-го та 71-го мотострілецьких полків ще під Токмаком свідчить про те, що "елементи тих самих російських з’єднань і частин, які обороняються на передових позиціях, утримують позиції, ймовірно, у меншій кількості, в наступних оборонних шарах".
"Можливо, що на тилових оборонних позиціях утримуються елементи інших російських частин і з’єднань, які не спостерігаються, хоча поточні зобов’язання російської живої сили утримувати позиції на передовій вказують на те, що це малоймовірно", - наголосили в ISW.
Нагадаємо, раніше в ISW інформували, що окупанти готують нові війська для прориву оборони ЗСУ у районах Донбасу.
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