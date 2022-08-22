Росія, ймовірно, не захопить більше територій в Україні в найближчі місяці - ISW

Російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і досягають кульмінації.

Військові РФ продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи. Цей недолік може перешкодити Росії досягти значних територіальних успіхів найближчими місяцями, за винятком серйозних змін на полі бою.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Так, імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування триватимуть.

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Неспроможність російських військ скористатися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки є прикладом більш фундаментальної російської військової проблеми - продемонстрованої неспроможності перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Повідомляється, що російська армія здійснила кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюма, наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

Окупанти також досягли обмежених успіхів на захід від міста Донецька, але не проводили наземних нападів на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей.

Фото: understandingwar.org

Крім того, російські війська здійснили безуспішні наземні штурми на південний захід від Донецька та продовжили атакувати населені пункти на північний захід і південний захід від Авдіївки, а також кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв, і частково просунулися на схід від міста Миколаєва.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурмувати на Донеччині. Минулої доби вони намагалися наступати в напрямку Довгенького.

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