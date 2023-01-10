Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі – Гаюн

За останніми даними, Росія відправила до Білорусі у вівторок близько 100 російських солдатів та озброєння.

Росія продовжує інтенсивні переміщення залізницею своєї військової техніки та особового складу до Білорусі. Ешелони РФ помічали на перегоні Мінськ-Борисов, а також у Гомелі, Осиповичах та Орші.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Також, за даними групи, у білоруському місті Слонімі відбувалося формування ешелону Збройних сил Білорусі (з технікою 11 механізованої бригади). Також ешелон ЗС РБ (найвірогідніше, 103 повітряно-десантної бригади) був помічений у Бресті.

На дорогах Білорусі не було зафіксовано великих колон автівок Збройних сил РФ.

"Відзначалися невеликі колони (до 5 машин) між Барановичами та Мінськом. Незначні переміщення ЗС РФ спостерігалися у Гомелі та Мінську", - йдеться у повідомленні.

У районі Барановичів також фіксували активні переміщення російських бензовозів. За даними моніторингової групи, бензовози заправляються на 2657 базі горючих та мастильних матеріалів ЗС РБ (в/ч 55435), і надалі забезпечують російське угруповання паливом.

У Білорусі також почалася перевірка 4 окремого танкового батальйону 19 механізованої бригади. У перевірці також беруть участь 7-й інженерний та 740-й зенітний ракетний полк.

Моніторингова група зазначає, що Росія продовжує інтенсивні переміщення своїх військових залізницею.

Характер переміщень свідчить про перегрупування військ РФ у РБ, і навіть про можливу ротацію частини російського контингенту РФ. Наразі РФ поки що не накопичує війська біля кордону з Україною.

Також немає даних про зміни чисельності угруповання Збройних сил Росії у Білорусі.

Загроза з боку Білорусі

У неділю, 8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські у РБ прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил РФ. Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, два вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та два пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб.

Росія та Білорусь планують провести спільне льотно-тактичне навчання на території республіки.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що завдання прибулого до Білорусі угруповання російських військ – утримувати українське угруповання на кордоні і не давати відійти йому на інші ділянки фронту, де тривають запеклі бої.

Також є велика ймовірність того, що після навчань РФ та Білорусі відбуватиметься запуск ворожих ракет по території України, зокрема, ракет типу Х–59, Х–31П, про це попередив військовий експерт Роман Світан.

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