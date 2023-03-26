Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невеликі партії "Шахедів" – британська розвідка

Наразі РФ запускає дрони-камікадзе по території України з двох напрямків.

Російська армія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідка, від початку березня 2023 року армія РФ, ймовірно, запустила щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат Shahed іранської розробки по цілях по всій Україні.

"Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що Росія запускає "Шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.

"Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, це також буде подальша спроба випробування української ППО", - зазначає розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область. ППО знищила всі вісім безпілотників ворога, проте уламки завдали суттєвих руйнувань гуртожитку у Ржищеві. Кількість жертв в результаті атаки становить дев’ятеро людей.

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