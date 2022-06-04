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Росія з артилерії обстріляла декілька сіл на Чернігівщині та Сумщині – Генштаб

Росія з артилерії обстріляла декілька сіл на Чернігівщині та Сумщині – Генштаб

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Росія з артилерії обстріляла декілька сіл на Чернігівщині та Сумщині – Генштаб

Фото: Національна поліція України

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті.

Так, протягом 101-го дня повномасштабної війни окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Зокрема, ворог обстріляв з артилерії село Кам'янська Слобода у Чернігівській області та Старікове й Катеринівку Сумської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 червня.

У повідомленні зазначається, що на Сіверському напрямку ворог не проводив активних дій та не створював ударні угруповання.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

Нагадаємо, на повне розмінування українських територій знадобиться до 10 років. Наразі замінованими залишаються близько 300 тисяч квадратних кілометрів українських земель.

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