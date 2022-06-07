Росія з артилерії та мінометів вдарила по Сумщині: спалахнули будинки та лінія електропередач (фото)

Росія вдарила по Сумщині з артилерії та мінометів. Загиблих і поранених немає. Пошкоджено щонайменше шість будинків.
Російські окупанти вранці 7 червня обстріляли місто Середина-Буда в Сумській області. Загарбники зробили сім пострілів із мінометів калібру 120 мм, а після відкрили вогонь із ствольної артилерії.
Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та Держприкордонслужба.
Обстріл здійснювався з боку села Зерново Брянської області. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.
"Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередачі. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів". Постраждала одна людина.
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