Росія з артилерії та мінометів вдарила по Сумщині: спалахнули будинки та лінія електропередач (фото)

Росія з артилерії та мінометів вдарила по Сумщині: спалахнули будинки та лінія електропередач (фото)

Росія вдарила по Сумщині з артилерії та мінометів. Загиблих і поранених немає. Пошкоджено щонайменше шість будинків.

Російські окупанти вранці 7 червня обстріляли місто Середина-Буда в Сумській області. Загарбники зробили сім пострілів із мінометів калібру 120 мм, а після відкрили вогонь із ствольної артилерії.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та Держприкордонслужба.

Обстріл здійснювався з боку села Зерново Брянської області. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

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"Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередачі. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив Живицький.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: facebook/ДПСУ

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів". Постраждала одна людина.

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