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Росія з артилерії вдарила по центру Харкова: щонайменше 5 людей загинуло, 7 поранено

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Росія з артилерії вдарила по центру Харкова: щонайменше 5 людей загинуло, 7 поранено

Скриншот з відео

П'ять людей загинуло, ще сім поранено.

Росія вранці 30 серпня обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. За попередньою інформацією, зафіксовано вісім прильотів. Є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна у навколишніх будинках", - написав він.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, щонайменше п'ять людей загинуло, ще сім поранено.

"Є імовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Терехов додав, що надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі в центрі міста.

Відомо, що в результаті обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку. Кількість постраждалих, ймовірно, збільшиться.

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, Миколаїв зазнав масованого обстрілу 16 зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок чого дві людини загинули та 24 отримали поранення.

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