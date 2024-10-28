Росія з авіації вдарила у житловий будинок Харкова: що відомо про атаку (фото)

Уночі ворог атакував Харків, влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС та мер міста Терехов.

"Внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна. Попередньо, поранення отримали семеро людей, з них одна - дитина. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

На місці влучання працювали психологи, які надавали необхідну допомогу людям.

"Наразі маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років", - уточнив мер Ігор Терехов.

Є й детальніша інформація щодо вечірнього обстрілу:

кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському

зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та чотири авто

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

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