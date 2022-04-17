Росія з добу в Україні зазнала більших втрат, ніж за 8 років у Сирії – The Economist

Журналісти звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.
Україна завдала більше втрат російській армії за 24 години, ніж Росія зазнала за вісім років бойових дій у Сирії.
Про це пише The Economist.
На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру, звернули увагу журналісти: "Комусь це може здатися дивним".
Але цифри номінальних витрат різко занижують можливості деяких країн, не враховуючи того факту, що військові витрати різняться.
Щоб справедливо порівняти можливості, Пітер Робертсон з Університету Західної Австралії розробив "військовий паритет купівельної спроможності". Він коригує оборонні бюджети, як вони розподіляються між заробітною платою, експлуатаційними витратами та обладнанням, а також як змінюються місцеві ціни.
Наприклад, заробітна плата і в Україні, і в Росії нижча, ніж в Америці, що є орієнтиром для розрахунків. Будівництво та обслуговування також дешевші.
Нагадаємо, що втрати окупантів в Україні сягнули близько 20,1 тисячі осіб.
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