Росія з добу в Україні зазнала більших втрат, ніж за 8 років у Сирії – The Economist

Росія з добу в Україні зазнала більших втрат, ніж за 8 років у Сирії – The Economist

Журналісти звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.

Україна завдала більше втрат російській армії за 24 години, ніж Росія зазнала за вісім років бойових дій у Сирії.

Про це пише The Economist.

На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру, звернули увагу журналісти: "Комусь це може здатися дивним".

Але цифри номінальних витрат різко занижують можливості деяких країн, не враховуючи того факту, що військові витрати різняться.

Щоб справедливо порівняти можливості, Пітер Робертсон з Університету Західної Австралії розробив "військовий паритет купівельної спроможності". Він коригує оборонні бюджети, як вони розподіляються між заробітною платою, експлуатаційними витратами та обладнанням, а також як змінюються місцеві ціни.

Наприклад, з аробітна плата і в Україні, і в Росії нижча, ніж в Америці, що є орієнтиром для розрахунків. Будівництво та обслуговування також дешевші.

Нагадаємо, що втрати окупантів в Україні сягнули близько 20,1 тисячі осіб.

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