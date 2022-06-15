Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія з мінометів обстріляла українських захисників на Сумщині та Чернігівщині - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
515
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія з мінометів обстріляла українських захисників на Сумщині та Чернігівщині - Генштаб

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські окупанти з мінометів обстріляли українських захисників у Сумській та Чернігівській областях.

Також загарбники вели повітряну розвідку, щоб встановити позиції ЗСУ на цьому напрямку

Про це 15 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, анонімний чиновник зі США висловив думку, що бойові дії в Україні зараз перебувають на критичному етапі, який може визначити хід решти війни.

Читайте також:

Зупиніть війну: кліп 4-річної Кіри Левченко з Ічні розчулив українців

Зупиніть війну: кліп 4-річної Кіри Левченко з Ічні розчулив українців
Наступна публікація