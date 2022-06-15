Росія з мінометів обстріляла українських захисників на Сумщині та Чернігівщині - Генштаб

Російські окупанти з мінометів обстріляли українських захисників у Сумській та Чернігівській областях.
Також загарбники вели повітряну розвідку, щоб встановити позиції ЗСУ на цьому напрямку
Про це 15 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, анонімний чиновник зі США висловив думку, що бойові дії в Україні зараз перебувають на критичному етапі, який може визначити хід решти війни.
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