Росія з новою силою вгатила по Дніпропетровщині: які наслідки

Під удар потрапили Червоногригорівська та Мирівська громади.

Російські окупаційні війська в ніч проти 8 січня двічі обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Сьогодні спокійної ночі не сталося… Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину", - написав він.

Під удар потрапили Червоногригорівська та Мирівська громади — туди прилетіли півтора десятки снарядів.

"Люди не постраждали. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак", - додав Резніченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня 2023 року у Херсоні прозвучали вибухи.

Ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.

До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.

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