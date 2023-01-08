Росія з новою силою вгатила по Дніпропетровщині: які наслідки

Під удар потрапили Червоногригорівська та Мирівська громади.
Російські окупаційні війська в ніч проти 8 січня двічі обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Сьогодні спокійної ночі не сталося… Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину", - написав він.
Під удар потрапили Червоногригорівська та Мирівська громади — туди прилетіли півтора десятки снарядів.
"Люди не постраждали. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак", - додав Резніченко.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня 2023 року у Херсоні прозвучали вибухи.
Ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.
До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.
Читайте також: