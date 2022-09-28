Росія з переляку вивела з Криму частину моряків і авіації та посилила ППО - розвідка Міноборони

Після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину персоналу чорноморського флоту РФ до Новоросійська, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії.

Деякі російські бойові кораблі та судна постачання також можуть бути переміщені із Севастополя до Новоросійська, аби зберегти їх від ударів ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управліні розвідки Міністерства оборони України.

"Були проведені заходи на чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу РФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму не змінилося, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", – заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, російські війська в Криму стали "ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза та загроза з повітря". Тепер вони постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань.

Скібіцький каже, що російська армія продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого "була посилена від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму".

Нагадаємо, в анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків. Їх доправляють на полігони у селищах Перевальне, Козача Бухта, місті Севастополь.

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