Росія з території Запорізької АЕС обстріляла Нікопольщину: багато поранених, є загиблий (фото)

Росія вдень, 15 грудня, обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Терористи вбили одного чоловіка та ще трьох поранили.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Денний обстріл прибережних територій району закінчився численними руйнуваннями. Найбільше постраждали місто Марганець і Червоногригорівська ТГ. Маємо три поранених віком від 16-ти до 38-ми років. Та одного загиблого, 1957-го року народження. Армія рф вела вогонь з території навколо ЗАЕС", - повідомив Євтушенко.

Обстріли Нікополя: що відомо

Російські терористи від початку війни масовано обстрілюють прифронтові території, вбиваючи українців. Так, у ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.

У вівторок, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали мінні загородження. Жителі міста чули низку гучних вибухів. Ймовірно, росіяни там намагались висадити десант.

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