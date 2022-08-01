Росія за 5 місяців війни втратила більше військових, ніж США за 8 років в Іраку - Die Welt

Втрати армії країни-агресорки в Україні перевищують втрати США за вісім років війни в Іраку. Більше того, війська РФ мають кадрові проблеми. Адже серед окупантів мало охочих воювати в Україні. Саме тому зростає кількість повідомлень про залякування, примус і вербування у в'язницях.

Про це повідомляється у матеріалі німецької газети "Die Welt".

Автори матеріалу наголошують, що зараз росіяни намагаються формувати так звані добровольчі батальйони, аби забезпечити нові сили у військах. Схоже, навіть таких охочих не вистачає, бо російські засоби масової пропаганди повідомляють, що у Чеченській Республіці чоловіків змушують ставати контрактниками.

Окупанти поповнюють запаси живої сили і на окупованих територіях України - у "ДНР" і "ЛНР". "У цих людей мало підготовки, мало мотивації, немає належного обладнання. Насправді вони просто гарматне м'ясо", - каже експерт із безпеки та аналітик з питань Росії у Німецькій раді з міжнародних відносин Андраш Рац.

До слова, експерт наголошує на ще одній проблемі армії держави-терористки - це ротація. Адже жоден солдат не може просто так воювати понад пів року. Крім загиблих, Росія має найближчим часом знайти заміну для виснажених, наголошує видання.

Як повідомлялося, країна-агресорка Росія відчуває нестачу кадрів, які брали б участь у війній в Україні. На шостому місяці повномасштабного вторгнення окупаційні війська почали активно формувати "добровольчі" підрозділи. Наразі відбувається це у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, наголошують в ISW.

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