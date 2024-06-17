Росія за час повномасштабного вторгнення здійснила майже 130 000 воєнних злочинів — генпрокурор

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну здійснила майже 130 000 воєнних злочинів.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

Він заявив, що світ має чути історії українців, котрі пережили воєнні злочини росіян, аби розуміти всю тяжкість цих вчинків.

Генпрокурор зазначив, що російські загарбники вчиняють воєнні злочини проти українців кожні 10 хвилин.

"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин РФ вчиняє злочин проти України та українців. Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, та примусово депортованих агресором дітей", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дітей із Херсона викрав відомий російський політик.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники розстріляли ще двох українських військовополонених.

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