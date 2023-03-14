Росія за місяць наступу захопила крихітну частину землі, втративши тисячі солдатів і техніку – Insider

Протягом лютого РФ розширила захоплену нею територію в Україні менш ніж на 0,04%.

Росії вдалося збільшити контрольовану нею територію в Україні менш ніж на 0,04% у лютому – тому ж місяці, коли вона розпочала свій новий наступ.

Про це повідомляє Insider із посиланням на коментар американського Інституту вивчення війни.

Так, картографічні дані Інституту показали, що Росія захопила лише на 0,039% більше території в Україні в період від 31 січня до 28 лютого. Це дорівнює приблизно 233,94 кв. км.

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Таке збільшення ворогом підконтрольних йому територій схоже на те, про що повідомила трекінг-група War Mapper. За її даними, окупантам вдалося збільшити контрольовану ними українську територію приблизно на 0,01% у лютому (на 85 кв. км)

"Росія здобула цю крихітну частину землі, втративши при цьому тисячі солдатів і розбиту військову техніку", – зазначається у матеріалі видання.

В ІВВ повідомили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути крихітний прорахунок. Однак зрештою обидві цифри точно відображають обмежений стан територій, які захопила Росія.

Нагадаємо, за даними британської розвідки на 14 березня, російські війська продовжують спроби штурму в районі Бахмута. Ворог намагається прорвати українську оборону і на Куп’янському та Лиманському напрямках. Противник безуспішно наступає на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За даними ЗСУ, російський наступ у районі Донецька наразі видихнувся, і загарбники потребують часу на поповнення втрат.

Окрім того, відомо, що для окупантів Донецькому напрямку встановили ліміт на використання боєприпасів. Ворог відчуває нестачу.

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