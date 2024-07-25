Росія за місяць-півтора стане в оборону — командувач Нацгвардії

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська за місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора — і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому разі. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", — сказав Олександр Півненко.

За словами генерала, Україні варто шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити завдання: якщо так не працює — пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", — додав він.

У відповідь на запитання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко зазначив, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.

Загалом Півненко висловив думку, що у будь-якому разі Україна вистоїть.

"Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз — це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", — наголосив командувач Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов заявив, що російські окупаційні війська, ймовірно, спробують знову піти у наступ на Харківському напрямку фронту.

Наступ ЗСУ можливий лише навесні 2025 року?!

Читайте також: