Росія за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – скільки "Калібрів" на озброєнні

У Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв, з яких Росія може знову атакувати Україну "Калібрами".

У ніч проти середи Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Загальний залп "Калібрів" може досягати 12.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Ворог за ніч наростив кількість ракетоносіїв. У Чорному морі їх зараз два – надводний фрегат і підводний човен, загальний залп ракет типу "Калібр" може досягати 12", - зазначила вона.

Наталя Гуменюк наголосила, що загроза ракетного удару зберігається.

"Навряд це буде масований ракетний удар... Хоча аналітики та експерти стверджують, що росіяни можуть назбирати сили, щоб напередодні, наприклад, контрнаступу потужно вдарити по території України та налякати громадян", - попередила Гуменюк.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк повідомляла, що Росія може отримати від Ірану новий дрон-камікадзе Miraj-532 і використати його для обстрілів України.

Іран випробовує новий безпілотник Miraj-532, який може підривати цілі в радіусі 450 кілометрів, має робочу висоту близько 3,6 км і перебувати у повітрі до 3 годин.

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