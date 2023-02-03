Росія заблокувала Інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ - ISW

Мобільний Інтернет на Луганщині не працює від 2 лютого.

Росія заблокувала мобільний Інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, щоб спробувати посилити оперативну безпеку. Окупанти хочуть приховати нові дислокації своїх військ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Єдиний постачальник послуг мобільного зв’язку на окупованій Луганщині 2 лютого повідомив, що з 11 лютого призупиняє покриття мобільного Інтернету за наказом Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Росії.

Центр "Український спротив" повідомляв, що російські чиновники вже відключили мобільний Інтернет на окупованій Луганщині станом на 2 лютого.

Українці використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська на окупованій території та надсилали інформацію українським військовим.

"Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію російських військ у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи", - повідомляє ISW.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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