Росія заблокувала продовження мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

ОБСЄ продовжить і надалі консультації з країнами-членами щодо “майбутньої ролі та присутності місії в Україні”.

Кремль заблокував продовження мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау

За його словами, протягом останніх восьми років російської агресії проти України місія відігравала важливу роль, надаючи об'єктивну інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію в місцях, де розгортався військовий конфлікт.

"Я глибоко жалкую, що ми не змогли досягти угоди про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії через позицію Російської Федерації", – наголосив Збігнєв Рау.

Він також додав, що ОБСЄ продовжить і надалі консультації з країнами-членами щодо “майбутньої ролі та присутності місії в Україні”.

"Поки ці дискусії тривають, СММ збереже свій організаційний статус польової операції ОБСЄ та й далі виконуватиме функції, включно з підтримуванням безпеки членів місії, майна та приміщень", – підкреслили в пресслужбі ОБСЄ.

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