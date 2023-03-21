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Росія заборонила окупантам здаватись до полону, навіть "за умови повного оточення": як їх каратимуть

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2348
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Росія заборонила окупантам здаватись до полону, навіть "за умови повного оточення": як їх каратимуть

Російські окупанти повинні не задаватись до полону "навіть за умов повного оточення".

Російським окупантам Верховний суд РФ заборонив здаватись до полону "добровільно". За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Про це пише російське видання "Медуза". 

Верховний суд РФ пояснив, що добровільне здавання до полону є неприпустимим в окупаційній армії та вважається "злочином проти військової служби". За це окупантам загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Також у Росії вважають, що їхні загарбники, повинні "чинити спротив, навіть перебуваючи в повному оточенні". 

Також з російських командирів зняли відповідальність за злочинні накази. Тепер солдатів окупаційної армії каратимуть, якщо вони вчинили кримінальний злочин після наказу командира. 

Нагадаємо, РФ скликає засідання Радбезу ООН, аби виправдати Путіна за депортацію українських дітей.

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Дата публікації
Перегляди
2348
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