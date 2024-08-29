Росія захищає Кримський міст виставковим ППО "Панцир-С1М": фото

Нещодавно Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографії, на яких видно розміщення зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" безпосередньо на Керченському мосту.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував цю ситуацію і звернув увагу на кілька цікавих аспектів.

За словами експерта, на фото з Керченського мосту зображений "Панцир-С1М" — унікальний зразок, який наразі не є серійним виробом для російських збройних сил. Цей зенітний комплекс, який був розроблений переважно для експорту до країн з "спекотним" кліматом, відрізняється специфічним пустельним камуфляжем.

Панцир-С1М біля Кримського моста / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Цей ЗРПК "Панцир-С1М" є виставковим зразком, який пропонували здебільшого на експорт у "спекотні" країни, тому в нього специфічний пустельний камуфляж. Саме цю машину було виставлено на форумі "Армія-2021", а потім вона мандрувала виставками і демонструвалася на парадах.

Це може вказувати на те, що російська оборонна промисловість не в змозі компенсувати втрати і задовольнити всі потреби своєї армії.

"Тепер, ось, "охороняє" Керченський міст... А, що, крім виставкових екземплярів, інші "панцири" закінчилися? Ні, не закінчилися. Не може закінчитися те, виробництво чого — є. Але те, що РОВ не можуть своїм виробництвом компенсувати втрати і повністю закрити потреби — факт," — зазначив експерт.

Нагадаємо, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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