Росія захопила Лисичанськ: у західній розвідці розповіли, чи дозволить це окупантам просуватися далі

Незважаючи на захоплення Лисичанська Луганської області, Захід сумнівається, що Росія продовжить наступ на Донецьку область.

За даними західної розвідки, захоплення Лисичанська минулого тижня стало "реальним просуванням" російських військ на Донбасі, але це не означає, що путінська армія має подальший потенціал для наступу.

Про це пише The Independent з посиланням на західного чиновника, який захотів залишитися анонімом.

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За його словами, окупація Лисичанська викликала позитивний вплив на мораль російських військ і стала свідченням їхньої "кращої взаємодії". Водночас він звертає увагу на величезні втрати росіян у війні проти України, що впливає на моральний дух вояків Путіна.

"Втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Досі украй незрозумілим є те, чи вийде РФ на межі Донецької області цього року", – додають вони.

Також західний чиновник висловив думку щодо останніх тактичних успіхів РФ, які, можливо, пов'язані з нещодавнім призначенням генерала Сергія Суровікіна командувачем південної групи російських військ в Україні, яка відповідає за утримування окупованих територій Херсонської та Запорізької областей і наступ на Донбасі з півдня.

"Незрозуміло, чи саме його вплив призвів до нещодавніх успіхів у Лисичанську, але, очевидно, мала місце краща взаємодія між групами сил з російського боку, ніж те, що ми спостерігали на перших етапах війни", – додав чиновник.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня, українські сили відійшли від Лисичанська Луганської області, де точилися запеклі бої. В Генштабі назвали це тактичним рішенням, щоб зберегти життя українським військовим. На Банковій запевнили, що відхід ЗСУ від Лисичанська та Луганської області не означає втрату Донбасу. Це питання повернення регіону "правильним шляхом".

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупація Лисичанська російським окупантам коштувала втрати 7 тисяч своїх військових. Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.

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