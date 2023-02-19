Росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ – розвідка

Окупанти можуть використовувати авіацію для підтримки своїх наземних сил на сході України.

Бойова авіація Росії розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.

Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі "Kyiv Post".

За оцінками розвідки України, росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.

Представник ГУР прогнозує, що спроба Кремля завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них.

"Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію, зокрема", – додав представник ГУР МО України.

Росія накопичує авіацію біля кордонів України

За даними ГУР, Росія зібрала за 200 км від кордону України 450 літаків і 300 гелікоптерів.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що ситуація щодо накопичення Росією авіації справді серйозна, однак в Генштабі про неї знають.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, якщо Росія наважиться влаштувати масштабну повітряну атаку України, то більша частина її авіації буде знищена у перші хвилини, вона не матиме успіху.

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